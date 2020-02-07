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Güncel

Maltepe'de ev yangınında bir kadın dumandan etkilendi

Maltepe'de iki katlı evin giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

AA07.02.2020  17:28 - Güncelleme: 07.02.2020  17:28

Esenkent Mahallesi Akın Sokak'ta iki katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bu arada yangın sırasında evde olan Şaziment İkikat, dumandan etkilendi. Evden dışarı çıkarılmasının ardından üşüdüğü görülen yaşlı kadına bir arama kurtarma personelinin, montunu giydirdiği görüldü.

İkikat, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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