Maltepe'de hareketli saatler: Polis AVM'ye giriş çıkışları kapattı
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. Polis AVM'ye giriş çıkışları kapattı.
- DHA
AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi.
Polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.
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