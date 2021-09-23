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Maltepe'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Maltepe'de özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 12:17 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:28
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki 34 UL 5705 plakalı kamyonetle, 34 DVH 748 plakalı özel halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan özel halk otobüsündeki 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken, trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

Kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Küçükyalı mevkiinde tekrardan trafik akışı sağlandı.

Özel halk otobüsünün olay yerinden kaldırılması bekleniyor.

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