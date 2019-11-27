13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7882
  • 6,3691
  • 270.498
  • 105844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı

Maltepe’de iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla düşürerek iki köpeğe parçalatmış ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Olaya karışan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla ağaçtan indirmiş ve iki köpeğe parçalatmıştı. Sosyal medyada yayılan o görüntüler büyük tepki çekmişti.

Olayın ardından Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park timleri harekete geçti. Köpek sahipleri olan S.U. (16) ve S.D. (14) ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A. (17) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar Maltepe’de farlı adreslerde yakalandı. Olaya karışan pittbull cinsi köpekler mahallede bulunan boş bir arazide baraka içerisinde bulunarak belediye görevlilerine teslim edildi. Şahıslara, ‘hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması’ ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri uyarınca adli ve idari işlem uygulandı.

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

Terör örgütünün PKK'nın Ankara'daki saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

George Friedman: Bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

'DEAŞ, faaliyetlerini Güneydoğu Asya'ya kaydırabilir'

Dehşet verici olayda iddianame hazırlandı

Dehşet verici olayda iddianame hazırlandı

Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

Böylesi görülmedi: 1 euroya ev satıyorlar!

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Balkanlar'daki deprem fırtınası büyük Marmara depremini tetikler mi?

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk

Başkan Erdoğan tanıtmıştı: Gurur duyduk
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Bakan Varank´tan HDP´li Paylan´ı susturan cevap

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Keçileri otlatırken buldu! Böyle kullanmışlar...

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

Pizza kutusundan çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA