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Maltepe'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı

İstanbul Maltepe'de etkili olan sağanak yağış sonrası Fındıklı Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
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İş yerleri su altında kalan esnaf mağdur oldu. Binlerce liralık zarara uğrayan çevre esnafı, önlem alınması için defalarca dilekçe göndermelerine rağmen belediyenin duyarsız kaldığını öne sürdü. Su baskını sonrası iş yerlerinde çalışanlar temizlik çalışması yaptı.

Eczacı Filiz Aykut Ersoy, "Yoğun yağış sonrası dükkanımızı kepenk ve kapıları kapatmış olmamıza rağmen su bastı. Burası 10 santimetre kadar su doldu. Biz tür baskınları daha önce İBB yetkililerini bildirmiştik. Bize buraların temizlendiğini söylemişlerdi fakat yine bu baskınlarla karşı karşıyayız. Şu an eczane içerisindeki tüm ilaçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda" dedi.

Esnafı Uğur Özdemir ise, "Bir anda yağmur bastırdı. Kanal ve rögarlar yetersiz kaldı. İçeride yaklaşık bir buçuk metrelik su baskını oldu. İş yerinden camları patladı kapılar kırıldı. Canımızı zor kurtardık, ürünler kullanılamaz hale geldi" şeklinde konuştu.

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