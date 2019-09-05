28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6709
  • 6,2634
  • 281.975
  • 100077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Maltepe'de silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgilere göre, Maltepe Başöğretmen Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle 34 CDK 244 plakalı otomobile açılan ateş sonucu araçta bulunan Murat ve Erdal Karakaya ile Ahmet Altınay yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis bölgede inceleme yaptı. Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Trabzon kuymağına rakip! Hafif ve daha yumuşak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Gözaltına alındılar

Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Gözaltına alındılar

Netanyahu'dan provokatif ziyaret! Tepki yağdı

Netanyahu'dan provokatif ziyaret! Tepki yağdı

Kabus sürüyor: Ölü sayısı yükseldi

Kabus sürüyor: Ölü sayısı yükseldi

'Irkçı ifadelerinden dolayı ne zaman özür dileyecek?'

'Irkçı ifadelerinden dolayı ne zaman özür dileyecek?'
 

POPÜLER HABERLER

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Yüz binler oraya akın etti! Avrupa'nın en yüksek yerlerinden biri...

Yüz binler oraya akın etti! Avrupa'nın en yüksek yerlerinden biri...

Ekipleri alarma geçirdi! Bodrum'da ilk kez görüldü...

Ekipleri alarma geçirdi! Bodrum'da ilk kez görüldü...

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA