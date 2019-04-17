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Maltepe'de sayım işlemlerinde birleştirme tutanakları ile ilgili açıklama

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

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Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı dün gece sona erdi. 

Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi. 

Birleştirme tutanaklarının öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtilmişti. 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de, birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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