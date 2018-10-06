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Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı

Maltepe'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 BBB 358 plakalı otomobil, Rıfkı Tongsir Caddesi'nden D-100 karayoluna bağlanırken henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gizem A. çalıştığı belirtilen özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobildeki 3 yaralı ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

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