Maltepe'de trafik kazası: 4 yaralı
Maltepe'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 BBB 358 plakalı otomobil, Rıfkı Tongsir Caddesi'nden D-100 karayoluna bağlanırken henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gizem A. çalıştığı belirtilen özel hastaneye kaldırıldı.
Otomobildeki 3 yaralı ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.
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