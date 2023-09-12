Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'i ziyaret etti. Köse, Ankara'daki 19 AK Parti belediyesini temsilen Grup Başkanvekili olarak da görev yaptığını hatırlatarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirmediğine dikkat çekti. Köse, Mansur Yavaş'ın görevde bulunduğu 4.5 yıl boyunca Başkent'e yakışır bir yatırım yapamadığını ve Ankara'nın "taşralaştığını" ifade etti. Murat Köse, ""Mansur Yavaş'ın 58 kilometre metro sözü vardı, 1 metre metro hattı yapamadı" dedi.

"GENEL BAŞKANINI KANDIRDI"

Köse, "Yeni bir şey yapmayı bıraktık mevcudu yönetemedi. Otobüs aldılar, otobüsleri biz aldık, krediyi biz verdik meclisten. 60 milyon euroluk kredi verdik. Yaklaşık 2 milyar lira. Otobüs töreninde CHP Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı 'Demek ki borç almadan da belediye yönetilebiliyormuş, borç almadan otobüs alınabiliyormuş' Mansur Yavaş öyle bir belediye başkanı ki kendi genel başkanını kandırmış" diye konuştu.

Murat Köse, "Ankara 4.5 yılda çok şey kaybetti, bırakın yeni tesisleri, yeni eserleri, mevcut değerlerine bile sahip çıkılmadı Güzelim Ankara'nın. İnşaallah 31 Mart 2024'de Ankara Büyükşehir'i Allah'ın izni ve Hemşerilerimizin takdiri ile yeniden alacağız" dedi.