Manavgat ilçesinde ByLock kullandığı belirlenen eski polis tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
- AA
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve meslekten ihraç edilen Y.Y. evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.