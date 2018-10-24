Manavgat ilçesinde ByLock kullandığı belirlenen eski polis tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve meslekten ihraç edilen Y.Y. evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. tutuklandı.