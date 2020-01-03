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Manavgat Irmağı'nda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da Manavgat Irmağı'nda henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

DHA03.01.2020  15:06 - Güncelleme: 03.01.2020  15:06
Manavgat Irmağı kıyısında saat 10.00 sıralarında bisiklet süren Mert Çakıroğlu (12) ve arkadaşları, suda ağaca takılı erkek cesedi olduğunu fark etti. Çocuklar durumu çevredeki esnafa söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan 30- 35 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Cesedi gören çocuklardan Mert Çakıroğlu, "Arkadaşımla bisikletle geziyorduk. Kayıp düştük. Ben adamı gördüm. Başta odun sandık. Dikkatli bakınca insan olduğunu anladık. Çevredekilere söyledik. Onlar da polise haber verdi. Sonra ekipler geldi" dedi.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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