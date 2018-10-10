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Manavgat’ta çalınan otomobil 9 gün sonra bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nden çalınan otomobil 9 gün sonra plakası ve jantları değişmiş olarak bulundu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Şelale Mahallesi'nde park halinde olan 06 CNP 09 plakalı otomobil 30 Eylül’de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Aracını yerinde bulamayan otomobil sahibi Mustafa Yunusoğlu, Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek çalıntı başvurusunda bulundu. 9 gün sonra ise bir vatandaşın Çeltikçi Mahallesi'nde evinin yakında birkaç gündür park halinde bir araç olduğunu bildirmesi üzerine olay yerine giden polis, plakası değiştirilmiş aracın çalınan araç olduğunu belirledi. Araç emniyetteki işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Otomobilini teslim alan Mustafa Yunusoğlu, aracına sahte plaka takıldığını, jantlarının değiştirilmiş olduğunu, birkaç yerinin de çarpılmış olduğunu söyledi. Yunusoğlu, "Başta aracımın bulunması için çalışan ve kısa sürede aracımın bulunmasını sağlayan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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