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Manavgat'ta katamaranda yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bakımı yapılmakta olan bir katamaranda yangın çıktı. Katamarana çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

IHA17 Nisan 2020 Cuma 12:58 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 12:58
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Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya’nın Manavgat ilçesi Manavgat Irmağı kenarında bulunan Kul mevkisinde meydana geldi. Ramazan Taş’a ait tekne imalat ve bakım yerinde bakımı yapılmakta olan bir katamaranda yangın çıktı. Yangına ilk önce tersanede bulunan işçiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

24 metre uzunluğundaki katamaranın tamirat için Alanya’dan getirildiği öğrenildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının oksijen kaynağından çıktığı değerlendiriliyor.

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