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Manavgat'ta tedavi parası yanan kanser hastası kadına Türkiye'nin dört bir yanından destek telefonları

Antalya'da orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden Cemile Öner, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek telefonlarıyla mutlu oldu.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 10:47
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AA muhabirinin duyurduğu hikayesiyle insanları duygulandıran 60 yaşındaki Cemile Öner'in kullanılamaz hale gelen evinin önünde bekleyişi sürüyor.

Öner, dünden bu yana bir çok ilden vatandaşın telefonla kendisini arayarak üzüntüsünü paylaştığını söyledi.

Mahallerine gelen insanların kendisine sarılarak teselli ettiğini aktaran Öner, "Vatandaşların destek telefonları beni mutlu etti. Herkes bir işin ucundan tutacağını söyledi. 'Teyze üzülme, sana yardım edeceğiz.' diyorlar. Telefonda arayan insanların acımı paylaşması bile yüzümü güldürmeye yetti. Arayanlardan Allah razı olsun. Moralim düzeldi." ifadesini kullandı.

- "O HELAL LOKMAYDI, ALNIMIN TERİYDİ. YİNE OLUR İNŞALLAH"

Parası tamamen yansa da sonradan yaşananların kendisini duygulandırdığını anlatan Öner, "Canım sağ olsun. O helal lokmaydı, alnımın teriydi. Yine olur inşallah. Saldığım 2 küçükbaş hayvanı da mahalleme yakın bir bölgedeki arazide buldum." diye konuştu.

Karaöz Mahallesi'ndeki yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışsa da başarılı olamayan Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

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