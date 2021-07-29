AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:34 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 06:41

Bakan Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının etkisini devam ettirdiğini söyledi.

Ekiplerin etkili şekilde müdahalesini sürdürdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." diye konuştu.

Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin "Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok." ifadelerini kullandı.

Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden." değerlendirmesinde bulundu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Pakdemirli, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok." dedi.

Antalya'nın yanı sıra Adana ve Mersin'de de yangınların olduğunu belirten Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor." diye konuştu.

Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dumandan etkilenen vatandaşlarının çoğunun taburcu olduğunu, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ettiklerini bildirdi.

Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ın dışında Adana'da ve Mersin'de de yangınların olduğunu söyledi.

Mersin'de 4 mahallenin boşaltıldığını, yangının yaklaşık 1000 hektar kadar alanı etkilediğini aktaran Pakdemirli, "Maalesef ki 80 kilometre süratle esen, devam eden rüzgar var, öyle görülüyor ki yarın öğle saatlerine kadar devam edecek, öğle saatlerinden sonra da 60 kilometre süratle devam edecek." dedi.

Adana'daki yangını 186 arazöz, 744 personel, Mersin'deki yangınları 90 arazöz, 360 personel ve Manavgat'taki yangını 200 arazöz, 800 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, çalışmaların karadan yürütüldüğünü bildirdi.

- "HASTANEDEKİ VATANDAŞLARIMIZI ZİYARET ETTİK"

Manavgat'taki yangında önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yerleşim yerlerinin etrafını tutmamızdan dolayı dumanlık alanda henüz yangın tam anlamıyla kontrol altına alınamamış durumda. Zarar gören vatandaşlarımız, dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı, bunların çoğu taburcu olmakla beraber, hastanede yatan 5-6 vatandaşımızı da ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Genelde hastalar Kalemler Mahallesi'nden. Kalemler Mahallesi'ni de belli miktar risk alarak orayı da ziyaret ettik. Genel olarak tabii ki elbette birinci önceliğimiz can kaybımızın olmaması, şu ana kadar en azından teselli edici olarak."

- "SAHADA HİÇBİR ŞEYE İHTİYAÇ YOK"

Yangın kontrol altına alındıktan sonra zarar tespitlerinin yapılacağını belirten Pakdemirli, tespitler yapıldıktan sonra vatandaşların yarasının sarılması yoluna gidileceğini kaydetti.

Bir gazetecinin bölgede herhangi bir ihtiyacın olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Pakdemirli, "Şu an sahada ne iaşe ne yemek ne su, ne de başka bir şeyle ilgili herhangi bir ihtiyaç yok. Burada evlerinden olan veya tahliye etmek zorunda kaldığımız evlerle alakalı da vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarının da yüzde 90'nından fazlasının reddedildiği, vatandaşımızın kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Pakdemirli, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ile ilgili ölçümlerin, yangından birkaç hafta sonra çıkacağını bildirdi.

ANTALYA'NIN AKSEKİ İLÇESİNDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

AK PARTİLİ ÇELİK: GÖREVLİLERİMİZİN YÖNLENDİRMELERİNE TAM UYULMALI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya ve Osmaniye'de çıkan yangınlar ve Adana'da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan'da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZ GÖREVLİLERİN YÖNLENDİRMELERİNE TAM UYMALI'

Sözcü Çelik, çıkan yangınlara müdahalelerin devam ettiğini hatırlatarak "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı. İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar" dedi.

Çelik, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız. Kozan'da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun."

BAKAN PAKDEMİRLİ: YEŞİL VATAN İÇİN SAHADAYIZ

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız. Bu gece Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Mersin Gülnar, Antalya Manavgat'ta yangınlara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Gün doğmasıyla tekrar havadan müdahaleye de başlayacağız. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla" ifadelerinde bulundu.

BÖYLE ACI MI OLUR ALLAH'IM?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" dedi.

Adı öğrenilemeyen kadın ve bir akrabası hayvanlarını bile kurtaramadıklarını, bir ağaçta bağlı durumda olan köpek ve inekle ahırda bulunan keçilerinin de yandığını gazetecilere gösterdi.

Kalemler Mahallesi'nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.

MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGILARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.