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Mangal kömürü arasında 319 kilo kaçak nargile tütünü çıktı

Adana'da eğitimli kaçakçılık köpeği 'Tiryaki' mangal kömürü arasına gizlenmiş kaçak 319 kilo nargile tütünü buldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir tırda Türkiye'ye İran'dan sokulan ve Adana'ya getirilen kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine güzergahta önlem aldı. Tır, merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanına geldiği sırada durdurulup arama yapıldı. Ancak polislerin yaptığı aramada mangal kömürü yüklü tırda tütüne rastlanmadı. Bunun üzerine "Tiryaki" isimli kaçak tütün ve çaya hassas köpek getirildi. Köpek yapılan aramada mangal kömürü arasında bazı noktalara tepki verdi. Bunun üzerine mangal kömürü torbaları indirildiğinde aralara zulalanmış halde 319 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 
 
Tır sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaçak tütüne ise el konuldu.

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