7 Eylül 2025 Pazar
  • Konserdeki hayasızlığa soruşturma! Başsavcılıktan Manifest Grubu kararı
Güncel

Konserdeki hayasızlığa soruşturma! Başsavcılıktan Manifest Grubu kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ‘Manifest' isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntüleri üzerine re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

7 Eylül 2025 Pazar 11:44
Konserdeki hayasızlığa soruşturma! Başsavcılıktan Manifest Grubu kararı
'Manifest' isimli müzik grubunun, Şişli Küçükçiftlikpark'ta 6 Eylül günü gerçekleştirdiği konser sırasında, grup üyeleri ve dans gösterilerinde çekilen görüntüler üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Toplumun sahip olduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi ile edep ve ahlak temizliğine saldırı niteliği taşıdığı, çocuklar ve gençlerin duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerde bulundukları iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Başsavcılık tarafından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.

  • Manifest Grubu
  • konser
  • soruşturma

