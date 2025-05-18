"Bazı basın yayın organlarında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yer alan, "Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılara operasyonların yapılacağının Şubat ayından beri bilindiğini söyledi" iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da uluslararası finans dünyasından temsilciler ve yatırımcılarla bir araya gelmiş, Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin gelişmeleri paylaşmıştır.

Bahse konu toplantılar ve görüşmelerde iddia edilenin aksine Bakan Şimşek'in sürecin önceden bilindiğine ilişkin bir değerlendirmesi olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."