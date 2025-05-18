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Manipülasyona geçit verilmedi! DMM'den Bakan Şimşek iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yer alan, “Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılara operasyonların yapılacağının Şubat ayından beri bilindiğini söyledi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 16:06 - Güncelleme:
Manipülasyona geçit verilmedi! DMM'den Bakan Şimşek iddialarına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yer alan, "Bakan Şimşek, yabancı yatırımcılara operasyonların yapılacağının Şubat ayından beri bilindiğini söyledi" iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da uluslararası finans dünyasından temsilciler ve yatırımcılarla bir araya gelmiş, Türkiye'nin ekonomi programına ilişkin gelişmeleri paylaşmıştır.

Bahse konu toplantılar ve görüşmelerde iddia edilenin aksine Bakan Şimşek'in sürecin önceden bilindiğine ilişkin bir değerlendirmesi olmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

  • İBB yolsuzluk soruşturması
  • bakan şimşek

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