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Manipülatif haberlere Medya Derneğinden tepki: İtibar suikasti düzenleniyor

Kişilerin ve kurumların itibarına suikast düzenlendiği belirten Medya Derneği, manipülatif haberlere sert tepki gösterdi. Medya Derneği tarafından yapılan açıklamada, 'Son günlerde bazı gazetelerin adeta birer tekzip gazetesi gibi çıktığını üzülerek görüyoruz. Bu durum Medya Derneği olarak bizi kaygılandırıyor.' denildi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 16:24 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 16:24
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Medya Derneği tarafından yapılan basın açıklaması:

Son günlerde bazı gazetelerin adeta birer tekzip gazetesi gibi çıktığını üzülerek görüyoruz. Bu durum Medya Derneği olarak bizi kaygılandırıyor.

Yalan haberler medyaya duyulan güveni derinden sarsmaktadır. Kişilerin ve kurumların itibarına suikast düzenlemek maksadıyla yapılan manipülatif haberler medyanın zaten darbe almış itibarına daha çok zarar vermektedir.

Yalan ve yanlış haberlerin ısrarla sürdürülmesinin, toplumun doğru habere ulaşmasını ve medyanın demokratik işlevini yerine getirmesini imkansız kılması da, konunun dikkat çeken yönlerindendir.

Tekzip anayasal bir haktır. Kişilik hakları ihlal edilen birey ve kurumların bu haklarını kullanması bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. Bazı gazetelerin son günlerde adeta tekzip bülteni gibi çıkmaya başlaması mesleğimiz açısından utanç verici bir durumdur. Yalan haberleriyle övünen ve bu haberler dolayısıyla yayımlamak zorunda kaldıkları tekzip ve düzeltme metinlerini basın özgürlüğüne saldırı olarak yaftalayarak demokrasi ve özgürlük tartışmalarını doğru bir temelde yürütülmesini engelleyen bu gazete ve gazeteciler mesleğimizin yüz karasıdır. Medya Derneği olarak kendilerini kınıyoruz.

Söz konusu yalan ve yanlış haberleri sorumsuzca yayımlamamakta bir beis görmeyen medya kuruluşları toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkını önemsemiyor olabilir. Fakat medya derneği olarak bizler temiz medya, temiz bilgi, temiz haber anlayışının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

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