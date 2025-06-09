Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum.



Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zeyrek'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: YAKINLARINA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise açıklamasında, "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandu.

BAHÇELİ: MEKANI CENNET RUHU ŞAD OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Beyefendi'nin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği elim bir kaza sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanımız, kardiyak arrest nedeniyle vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde vefat etti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "6 Haziran'dan beri hastanemizde tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek saat 17.05 sıralarında, tüm müdahalelere rağmen kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız, değerli başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet sevenlerine, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamlayan Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.

Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu.

CHP'den 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Zeyrek, Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinde meclis üyeliği yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak da görev yapan Zeyrek, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlenen Zeyrek, 3 kız çocuk babasıydı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.