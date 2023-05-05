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Manisa FK, Göztepe maçı için biletleri ücretsiz yaptığını açıkladı

Spor Toto 1.Lig'in 36. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan Manisa FK'da maç biletlerinin ücretsiz olacağı açıklandı.

5 Mayıs 2023 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Manisa FK, Göztepe maçı için biletleri ücretsiz yaptığını açıkladı
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Spor Toto 1. Lig'de Göztepe'yi ağırlayacak olan Manisa FK'de yönetim kurulu tarafından satın alınan maçın biletleri ücretsiz dağıtılacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 maç kala 52 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıp son kozlarını oynayan Manisa Futbol Kulübü, pazar günü yarıştaki en önemli rakiplerden Göztepe'yle yapılacak kritik karşılaşmanın biletlerini taraftara ücretsiz dağıtacak.

Tribün desteğini yanında görmek isteyen Manisa temsilcisinde Göztepe maçının tüm biletlerini bir yönetim kurulu üyesinin taraftara dağıtılmak üzere satın aldığı açıklandı. Taraftarlar biletleri Mümin Özkasap Stadı'ndaki gişelerden ücretsiz olarak Manisa FK logolu Passolig kartlarına yükletebilecek.

Manisa FK yönetimi, "Göztepe maçının biletleri taraftarlarımıza hediye edilmek üzere değerli yönetim kurulu üyelerimiz tarafından satın alınmıştır. Takımımızı tribünde desteklemek isteyen Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarlarımızın, Mümin Özkasap Stadı'ndaki gişelere başvurması gerekmektedir. Sadece Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarlara bilet yüklemesi yapılacaktır. Bilet yüklemesi 6 Mayıs Cumartesi gününe kadar 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Yükleme işlemleri 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te tamamlanacaktır. Tüm taraftarlarımızı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'na bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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