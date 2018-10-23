Manisa merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Manisa merkezli 10 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15'i aktif görevde olan 3'ü ihraç edilen askerlerden 13'ü gözaltına alındı.
- AA
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul, Malatya, Uşak, Bingöl, Eskişehir, Elazığ, Şırnak olmak üzere 10 ilde 18 adrese düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 15'i aktif, 3'ü ihraç askerlerden 13'ü gözaltına alındı. 5 firarinin de yakalama çalışmalarına devam edilirken gözaltına alınan şüphelilerin Manisa'ya getirilmesi bekleniyor. Öte yandan 15 Ekim'de Manisa merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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