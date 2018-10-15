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Manisa merkezli 10 ilde terör örgütü FETÖ'ye operasyon: 14 gözaltı

Manisa merkezli 10 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Manisa, İzmir, Ankara, Kayseri, Konya, Niğde, Isparta, Malatya, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 10 ilde 18 farkı adreste gerçekleştirilen operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 18 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise aramalarına devam ediliyor. Şüpheliler Manisa'ya getirildikten sonra sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

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