Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 11 ilde 17 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 askeri gözaltına alındı.
- İHA
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü operasyon düzenlendi. Manisa merkezli İzmir, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Hatay, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Sakarya, Diyarbakır olmak üzere 11 ilde 17 adreste düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 13 aktif, 4 ihraç rütbeli asker olmak üzere toplam 17 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. 4 şüphelinin aranmasına ise devam edilirken gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri yapılmak üzere Manisa'ya getirilmesi bekleniyor.
Soruşturma kapsamında operasyon sürüyor.
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