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Manisa merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 00:12 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 00:12
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Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesör ardışık aranması ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesi ile İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler F.K, M.K, İ.Ş, A.S.A. ve M.Ü. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

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