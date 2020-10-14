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Manisa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Manisa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilmiş 1'i emniyet müdürü 16 eski polis gözaltına alındı.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:53
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock programını kullanan, hakkında ifade bulunan, örgütün kendi yaptığı fişleme raporlarında üst düzey durumda bulundukları tespit edilen, yurt dışı bağlantılı FETÖ'nün mahrem imamları ile görüşmeleri olan ve örgütsel toplantılara katılan 1'i eski emniyet müdürü olmak üzere daha önce görevinden ihraç edilmiş 16 emniyet mensubu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa merkezli İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Uşak, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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