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Manisa mesir macunu tescillendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa mesir macununun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

AA4 Kasım 2024 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Manisa mesir macunu tescillendi
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Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürünün Manisa mesir macunu olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Manisa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 65 coğrafi işaret ve 6 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

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