Manisa Soma'da 3.7 büyüklüğünde deprem
MANİSA'nın Soma ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
- DHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Soma ilçesi Darkale köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Darkale köyü, büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.
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