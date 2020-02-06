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Manisa Valiliği'nden depremde hasar tespit açıklaması: Toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edildi

Manisa Valiliği, 22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrası yapılan incelemelerde Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edildiği bilgisini verdi.

AA06.02.2020  17:07 - Güncelleme: 06.02.2020  17:07

Valilikten yapılan açıklamada, Akhisar ve Kırkağaç'ta farklı tarihlerde meydana gelen depremlerin ardından Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı ekiplerin, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde 76 mahallede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Depremde ağır hasar gören binaların yıkım işlemine başlanıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrası yapılan incelemelerde Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede AFAD İl Müdürlüğü tarafından 518 adet çadır kurulmuştur. Ayrıca depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampı'na yerleştirilmiştir."

- KONTEYNER KURULUMLARINA BAŞLANIYOR

Öte yandan depremden zarar gören vatandaşlara yönelik barınma, nakdi yardım, sıcak yemek, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçları Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, AFAD ve Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.

Depremde evi ağır hasar gören vatandaşlar için AFAD İl Müdürlüğü tarafından konteyner ev kurulumuna başlanılacağı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog ve sosyal çalışmacı personelden oluşan ekipler de depremden etkilenen vatandaşları çadırlarında ve evlerinde ziyaret ederek, "Psikososyal Destek Hizmeti" veriyor.

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