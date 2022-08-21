Manisa ve Tunceli'deki yangınlar kontrol altına alındı

Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale başlattı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dekar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

TUNCELİ'DE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Aydınlık köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, yangının yerleşim alanları için tehdit unsuru oluşturmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü bildirildi.