İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da 390 bin TL'lik tarım aleti bulunarak sahibine teslim edildi
Güncel

Manisa'da 390 bin TL'lik tarım aleti bulunarak sahibine teslim edildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir çiftçiye ait tarım aletlerinin çalınması üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İzmir ve Bursa İl Jandarma Komutanlıkları ve JASAT ile Şehzadeler Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler değeri toplamda 390 bin TL'lik tarım aletini bularak sahibine teslim etti.

İHA31 Ocak 2022 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 09:53
ABONE OL

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde yaşayan S.E., kendisine ait tarım aletlerinin çalınması üzerine durumu Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine çalınan tarım aletlerinin bulunması amacıyla Manisa, İzmir, Bursa İl Jandarma Komutanlıkları, JASAT timleri ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Takip sonrası değeri toplamda 150 bin TL olan 2 tarım aleti İzmir'de bulunurken, değeri toplamda 240 bin TL olan 2 tarım aleti de Bursa'da bulundu. Toplam değeri 390 bin TL olan 4 tarım aleti 4 günlük çalışma sonucu bulunarak sahibi S.E.'ye teslim edildi. Öte yandan operasyon kapsamında tarım aletlerini çalan kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.