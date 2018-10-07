Manisa'da 5 tonluk demir borunun altında kalan vinç operatörü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesi Alhan Mahallesi bölgesinde saat 14.00 sularında jeotermal sıcak su boruları döşeyen operatör Osman Budak (22), 63 KT 905 plakalı vinçle 20 metre uzunluğunda, 5 ton ağırlığında olan sıcak su borusunu iskeleye yerleştirmek üzere taşımaya başladı.

Bir süre sonra vinç halatının kopması sonucu 5 tonluk demir boru, Budak’ın bulunduğu kabinin üzerine devrildi. Osman Budak olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri kabine sıkışan Osman Budak’ı kabini keserek çıkardı. Cenaze Manisa Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Osmaniye'den çalışmak üzere Alaşehir'e gelen Budak'ın hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili olarak jandarma inceleme başlattı.