04.02.2020 21:02 - Güncelleme: 04.02.2020 21:13

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 20:55’te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.00 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Richter ölçeğine göre ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MANİSA'DA İKİNCİ DEPREM: 5.0

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 20:55’te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.