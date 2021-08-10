İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2021 Salı / 2 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6078
  • EURO
    10,0944
  • ALTIN
    477.798
  • BIST100
    1437.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da 6 kişinin öldüğü kazada otobüsün çarptığı tırın sürücüsü tutuklandı
Güncel

Manisa'da 6 kişinin öldüğü kazada otobüsün çarptığı tırın sürücüsü tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otobüsün çarptığı tırın sürücüsü tutuklandı.

AA10 Ağustos 2021 Salı 17:54 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:55
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 6 Ağustos'taki kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Tır sürücücü H.K. gerekli tedbirleri almadığı ve aracını otoyolda uygunsuz park ettiği iddiasıyla "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kazada ağır yaralanan ve Soma'da özel bir hastanede tedavi gören otobüsü şoförü F.H'nin Manisa Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisinin burada sürdüğü öğrenildi.

İstanbul-Didim seferini yapan İstanbul Kalesi firmasına ait, F.H'nin kullandığı 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, Soma ilçesinde, sağ şeritte bekleyen H.K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarpmıştı. Kazada 6 kişi ölmüş, 42 kişi yaralanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.