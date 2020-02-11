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Manisa'da alkollü kişi kendini yaktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde alkol aldığı iddia edilen bir kişi kendini yaktı.

AA11.02.2020  07:27 - Güncelleme: 11.02.2020  07:27

Alınan bilgiye göre İçhisar Mahallesinde ikamet eden Mehmet Simavlı gece eve alkollü geldi.

Evde bulunan odun motorundan benzin alarak üzerine döken Mehmet Simavlı daha sonra kendini yaktı. O sırada evde bulunan annesi Şefika ve babası Sefer Simavlı su dökerek tutuşan kişiyi söndürmeye çalıştı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Simavlı, burada yapılan ilk muayenesinde vücudun yüzde 50'sinde yanık olduğu ve ikinci dereceden yanık teşhisi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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