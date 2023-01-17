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Manisa'da araç kundaklaması

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeyken kundaklanan otomobilde hasar oluştu.

AA17 Ocak 2023 Salı 07:04 - Güncelleme:
Manisa'da araç kundaklaması
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İstasyon Mahallesi Gülin Sokak üzerinde park halinde bulunan Fadime A'ya ait 20 RS 491 plakalı otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kundaklandığı belirlenen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı Ferdi Kurtulmuş, AA muhabirine, saat 02.00 sıralarında maskeli ve elinde bidon bulunan bir kişinin koşarak aracın yanına geldiğini, ardından alevlerin yükseldiğini görünce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiğini anlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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