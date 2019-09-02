Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde baraj gölüne gittikten sonra haber alınamayan iki kişiden Sefa Samet Sezgin'in (18) cesedine ulaşılmasının ardından bugün de Akın Karga'nın (43) cesedi bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli "kurbağa adamlar"ın dalış yaptığı baraj gölünden çıkarılan ceset, savcılık incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesine götürüldü.

Dün Yurtbaşı Mahallesi'nden kamyonetle baraj gölü kıyısına gelen iki kişiden haber alınamamış, balık tutmak için göle gelen vatandaşların su üzerinde tespit ettiği Sefa Samet Sezgin'e ait ceset çıkarılmış, diğerinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.