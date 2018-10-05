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Manisa'da bir evde 354 şişe ve 306 litre kaçak içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Evde yapılan aramada 354 şişe ve bidon içerisinde 306 litre kaçak içki bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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