Manisa'da bir evde 354 şişe ve 306 litre kaçak içki ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
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