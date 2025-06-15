Manisa'da buğday tarlasında yangın

Körez Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın geniş alanda etkili oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, 1 su tankeri, 3 kepçe, 1 greyder, 1 sulama tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Mahalle sakinleri de yaklaşık 30 traktörle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının ortasında kalan bir çiftlik evi de yapılan müdahaleyle zarar görmekten kurtarıldı.

Yanan alandaki saman balyalarını kurtarmaya çalışan tarla sahipleri ise oluşan zararı en aza indirmek için mücadele etti.

Yangın ve duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yol, tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.