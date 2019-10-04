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Manisa'da çıkan silahlı kavgada yaralanmıştı, acı haber geldi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kuşlubahçe Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucu silahla yaralanan Tayfun Güney (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tayfun Güney ile Yücel K. (33) arasında tartışma yaşanmıştı. Yücel K, tabancayla ateş ederek, Güney'i yaralayıp kaçmış, Güney sağlık ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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