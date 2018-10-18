Manisa'da çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluşurken, 2 kişi de yaralandı.
- İHA
Turgutlu'ya bağlı Osmancık Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Akçakaya (49), evinin bahçesinde yemek yapmak için ateş yaktı. Sıçrayan kıvılcımlarla 2 odalı evde bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusu Cemal Çelik’e (86) ait eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında 2 evde maddi hasar oluştu.
Yangında, Fatma Akçakaya ve Hayati Önkol (79) yaralanırken, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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