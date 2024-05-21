İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1856
  • EURO
    34,9612
  • ALTIN
    2504.78
  • BIST100
    10895.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da DEAŞ' yönelik operasyon!: 10 şüpheliden 8'i tutuklandı
Güncel

Manisa'da DEAŞ' yönelik operasyon!: 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

Manisa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA21 Mayıs 2024 Salı 19:12 - Güncelleme:
Manisa'da DEAŞ' yönelik operasyon!: 10 şüpheliden 8'i tutuklandı
ABONE OL

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 18 Mayıs'ta, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Kırkağaç ve Soma ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 3 tabanca, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.