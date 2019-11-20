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Manisa'da dehşet: Av tüfeği ile eşini öldürdü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Nevin N. (31), tartıştığı eşi Alpaslan N. (36) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

  • DHA
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Olay, saat 22.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi 190 sokakta bulunan evde meydana geldi. Boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Nevin N., 6 ay önce Alpaslan N. ile evlendi. Çift arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kanlı son buldu. Kavga sırasında Alpaslan N. av tüfeği ile eşi Nevin N.'ye ateş etti. Nevin N., başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Alpaslan N. ise olay yerinden kaçtı.
 
Silah sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nevin N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Alpaslan N.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. soruşturma sürdürülüyor.
 

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