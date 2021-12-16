İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2021 Cuma / 13 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,6802
  • EURO
    17,8121
  • ALTIN
    906.697
  • BIST100
    2278.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı
Güncel

Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona (dini tablo) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA16 Aralık 2021 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:42
ABONE OL

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından kente tarihi ikonaların getirilip, aracı vasıtasıyla yurt dışına satılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı Manisa girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında bulunan inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi, şüpheli Y.Ş. ve İ.Ş. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.