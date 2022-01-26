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Manisa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu!

Manisa'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

DHA26 Ocak 2022 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:42
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, saat 07.00 sıralarında eş zamanlı olarak Alaşehir ilçesinde 9 şüpheliye ait 8 ev ve 2 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 26,87 gram metamfetamin, 21,2 gram esrar, 13,59 gram sentetik kannabinoid, 4,99 gram Hint keneviri tohumu, 1 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kartuş, 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 adet 7,65 mm fişek, 1 bıçak ve 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

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