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Manisa'da evlenen çift, düğün takılarını depremzedelere bağışladı

Manisa'da hayatlarını birleştiren Berkan Demir ile Dam Jennifer Demir, düğünlerinde hediye edilen takıları, depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
Manisa'da evlenen çift, düğün takılarını depremzedelere bağışladı
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Almanya'da yaşayan Berkan Demir ile Dam Jennifer Demir, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen törenle evlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler ve "milli yas" nedeniyle düğünlerinin eğlence bölümünü iptal eden çift, törende hediye edilen takıları da depremzedelere gönderilmek üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Nikah merasimine katılan Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, çifte bağış makbuzlarını verdi.

Efendioğlu, duyarlılıklarından dolayı Demir çiftine teşekkür ederek, "Bugün kardeşlerimiz ilk bağışlarını belirli miktar bir nakitle yaptılar fakat bize iletildiği üzere bugün nikahın sonunda gerçekleşecek takı törenindeki altınları bozdurup pazartesi günü afet bölgesine iletilmek üzere Türk Kızılay'a bağışlayacaklar, kendilerine minnettarız." dedi.

Damat Berkan Demir de önceden planladıkları düğünlerini, depremi haber alınca iptal etmeyi düşündüklerini ancak Almanya'dan gelen misafirleri nedeniyle eğlence kısmını iptal edip sade bir törenle evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

Türkiye için zor bir zamanda ellerinden geldiği kadar destek olmaya karar verdiklerini belirten Demir, "Biz oradaki insanların çok ihtiyaçlarının olduğunu biliyorduk, her kuruşun değeri var. Eşimle böyle bir karar verdik." diye konuştu.

Dam Jennifer Demir de depremzedelerin ihtiyaçlarının daha önemli olduğunu dile getirerek, "Onların yiyecek ve barınma ihtiyaçları karşılansın istedik." ifadesini kullandı.

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