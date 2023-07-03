Manisa'da facia! Annesini başından vurarak öldürdü

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyaz Urhan (52), evde tartıştığı oğlu O.U. (27) tarafından tabancayla başından vuruldu. O.U. annesini vurduktan sonra evden kaçarken, sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler anne Beyaz Urhan'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cinayet zanlısı O.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. O.U.'nun bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen kız arkadaşını, olayın ardından ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri. O.U.'nun kız arkadaşının İzmir'de yaşadığı evin önünde önlem aldı. İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'ndeki evinin önünde önlem alan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra motosikletiyle sokağa giren O.U.'yu yakaladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, O.U.'nun daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup, tedavi gördüğü, annesiyle de sürekli tartışma yaşadığı öğrenildi. Ailenin kısa süre önce İzmir'den taşınarak Manisa'ya yerleştiği bildirildi.

Gözaltına alınan O.U. emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.