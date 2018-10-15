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Manisa'daki trafik kazasında 1'i ağır 24 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kavşakta minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 24 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Akhisar-Sındırgı Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Dingiller Mahallesi yakınlarındaki Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Akhisar'dan Sındırgı yönüne giden Ahmet Bulut yönetimindeki 10 ZT 975 plakalı minibüs, kavşakta Gördes'ten Akhisar yönüne giden Mustafa Ali Düzüngen yönetimindeki 45 J 9061 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, panelvan minibüsün sürücüsü Ahmet Bulut, araçtaki Gülten Deniz, Rahime Aydemir, Zehra Bulut, Fatma Sidan, Berkız Karataş, Ahmet Bulut Karataş, Gönül Emir, Osman Demir, Sevim Aydemir, Mehmet Korkmaz ile otobüs sürücüsü Mustafa Ali Düzüngen ile yolcular Hülya Gazioğlu, Cemile Gürsoy, Emine Bektaş, Selime Sarıtaş, Vildan Özbircan, Arif Alanbel, Hatice Çelik, Sevcan Yaradılmış, Hatice Alanbel, Ahmet Alanbel, Serpil Çınarlıtepe ve Selman Yiğit yaralandı.
 
Yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki iki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Selman Yiğit'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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