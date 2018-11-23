Manisa'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda, örgüt tarafından hücre evi olarak kullanılan bir adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen A.E, M.D. ve A.B.O. gözaltına alındı. A.B.O, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bolu'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi, diğer zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.