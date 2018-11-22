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Manisa'da firari FETÖ şüphelisi kadın sahte kimlikle yakalandı

Manisa'da saklandığı evde sahte kimlikle yakalanan firari FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı.

  • AA
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Ayşe Betül Onat'ın Manisa'da saklandığı bilgisine ulaşan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 
Bolu ve Manisa Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda, şüphelinin saklandığı eve baskın yapıldı.
 
Operasyonda, üzerinde sahte kimlik bulunan Onat ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında arama kararı bulunan 3 kadın şüpheli gözaltına alındı.
 
Bolu'ya getirilen ve adliyeye sevk edilen şüpheli Onat, tutuklandı.
 
Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kadın şüphelinin işlemlerinin, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

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